Rostock: Taizé-Treffen mit 5.000 Teilnehmern startet heute Stand: 28.12.2022 04:30 Uhr Rund 5.000 Jugendliche aus aller Welt wollen von Mittwoch bis Sonntag in Rostock am 45. Europäischen Jugendtreffen der christlichen Gemeinschaft von Taizé teilnehmen. Unter ihnen sind mehr als 80 junge Menschen aus der Ukraine.

Frere Alois, Vorsteher der Taizé-Gemeinschaft, bezeichnete ihre Teilnahme als wichtiges Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Er selbst hatte das Land während der Weihnachtsfeiertage besucht. Zu dem Treffen in Rostock werden auch Altbundespräsident Joachim Gauck und Mecklenburg-Vorpommerns Kulturministerin Bettina Martin (SPD) erwartet. Gauck will am Freitag während des Mittagsgebetes sprechen. Zu den Spitzenvertretern der Kirchen zählen die evangelischen Bischöfe Tilman Jeremias und Gothart Magaard sowie der Hamburger Erzbischof Stefan Heße und der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer von der katholischen Kirche.

Unterbringung in privaten Quartieren

400 Jugendliche waren bereits zu Beginn der Woche angereist, um bei den letzten Vorbereitungen für das Treffen zu helfen. Die Rostocker Hansemesse wird zentraler Veranstaltungsort sein. Die von auswärts anreisenden Teilnehmer kommen bei Hunderten Gastfamilien in Rostock und der Umgebung unter.

Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) hatte im Vorfeld vorsorglich Schulen und Turnhallen als Unterkünfte reserviert - diese werden nun aber nicht gebraucht. Bis heute haben die Organisatoren daran gearbeitet, die letzten fehlenden Unterbringungsmöglichkeiten zu finden. Mit 2.600 jungen Erwachsenen kommen die meisten Teilnehmer aus Deutschland. Es folgen Polen (650), Kroation (250) und Frankreich (240).

Erstes Treffen in Präsenz seit zwei Jahren

Die Bruderschaft von Taizé, die ihren Sitz im französischen Burgund hat, lädt seit 1978 zur Jahreswende zu Europäischen Jugendtreffen ein, an denen teils bis zu 100.000 junge Leute teilnahmen. Im Mittelpunkt der Treffen stehen Gesänge, Meditationen, Workshops und Gottesdienste. Erstmals seit zwei Jahren kann das Treffen wieder in Präsenz stattfinden - zuletzt war dies wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. In Deutschland wurde es zuletzt 2011 mit rund 28.000 Teilnehmenden in Berlin veranstaltet.

