Rostock: Tag der offenen Moschee fällt wegen Corona aus

Der Tag der offenen Moschee muss in Rostock dieses Jahr ausfallen. Das teilte ein Sprecher des islamischen Bundes Rostock mit. Grund dafür sei die weitere Ausbreitung des Corona-Virus'. Der Tag der offenen Moschee findet jedes Jahr am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, statt. Dabei kommen etwa 100.000 Besucher in mehr als 1.000 Moscheen bundesweit. | 28.09.2020 08:33