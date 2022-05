Stand: 23.05.2022 14:22 Uhr Rostock: Tafel schließt Ausgabe für ukrainische Geflüchtete

Die Rostocker Tafel muss ihre Lebensmittelausgabestelle für ukrainische Geflüchtete in Schutow schließen. Am kommenden Mittwoch sei die letzte Ausgabe geplant, sagte Geschäftsführerin Pürckhauer. Die gesammelten Geldspenden für den Kauf der Waren seien aufgebraucht. Zudem würden die gespendeten Lebensmittel kaum noch ausreichen, um den Bedarf der bisherigen Kunden zu decken. Die Rostocker Stadtmission als Träger der Tafel appeliert an die Stadt Rostock, die Versorgung der ukrainischen Geflüchteten mit Lebensmitteln sicherzustellen. | 23.05.2022 14:22

