Rostock: Tafel benötigt dringend Spenden

Die Rostocker Tafel benötigt dringend Lebensmittelspenden, um ukrainische Familien versorgen zu können. Die Tafel-Ausgabestellen in Rostock erlebten derzeit einen Ansturm, für den die vorhandenen Lebensmittel nicht ausreichten, teilte die Rostocker Stadtmission mit. Um die ukrainischen Flüchtlinge an der Tafel teilhaben zu lassen, sei geplant, zweimal pro Woche die privat untergebrachten Ukrainer direkt von der Sammelstelle in Schutow aus zu unterstützen. Dafür würden sowohl Lebensmittel- als auch Geldspenden benötigt. | 07.04.2022 05:50