Stand: 07.07.2021 15:24 Uhr Rostock: Südstadtklinikum erwirtschaftet Überschuss

Anders als viele andere Krankenhäuser hat das Klinikum Südstadt in Rostock im vergangenen Jahr ein deutliches Plus erwirtschaften können. Nach Angaben des städtischen Klinikums gab es 2020 einen Überschuss von fast 6,8 Millionen Euro - und das, obwohl weniger Patienten als 2019 behandelt wurden. Das Klinikum erklärte den Überschuss mit Pauschalzahlungen, die es vom Bund für das Freihalten von Kapazitäten für Covid-19-Kranke gegeben habe. Zudem sei der Landesbasisfallwert erhöht worden - also die Grundlage, auf deren Basis die Bezahlung von Krankenhausleistungen errechnet wird. | 07.07.2021 15:25