Rostock: Sturmschäden an Bäumen und Dächern

Sturm hat am Dienstagnachmittag in Rostock Bäume zu Fall gebracht und Teile von Dächern gelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, ist sie zu insgesamt 17 wetterbedingten Einsätzen gerufen worden. In neun Fällen waren Bäume umgestürzt oder sturzgefährdet. In Toitenwinkel musste die Feuerwehr bei einer Pflegeeinrichtung anrücken, wo der Wind Dachpappe auf einer Fläche von etwa 150 Quadratmeter abgedeckt hatte und große Teile davon drohten, vom Dach zu fallen. | 01.12.2021 05:05