Stand: 21.04.2021 14:27 Uhr Rostock: Studentin starb an Covid19

Nach dem Tod einer Studentin am Wochenende in einem Rostocker Wohnheim liegt das Obduktionsergebnis vor. Laut Staatsanwaltschaft ist die 23-Jährige an Covid 19 verstorben. Das sei zunächst das vorläufige Obduktionsergebnis, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Er verwies auch darauf, dass die junge Frau Risikopatientin gewesen sei und bereits vorher an einer Atemwegserkrankung gelitten hatte. Da es keinen Hinweis auf Fremdverschulden gebe, würden keine weiteren Ermittlungen veranlasst. Laut Polizei hatte sich die junge Ukrainerin zuvor angesteckt und war positiv getestet worden. Am Sonnabend sei sie dann leblos in ihrem Wohnheim aufgefunden worden. | 21.04.2021 14:27