Rostock: Straßensperrungen und Sonderzüge wegen Hansa-Spiel Stand: 21.08.2022 08:30 Uhr In der zweiten Fußball-Bundesliga treffen heute Hansa Rostock und der FC St. Pauli aufeinander. Die Polizei will verhindern, dass verfeindete Fan-Gruppen aufeinandertreffen.

Wegen des als Hochrisikospiel eingestuften Zweitliga-Duells zwischen Hansa Rostock und dem FC St. Pauli wird es in Rostock heute zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen. Bahnfahrer müssen sich ebenfalls auf Fahrplanänderungen einstellen. Die Polizei will verhindern, dass die als verfeindet geltenden Fangruppen aufeinandertreffen. Alle Gäste-Fans, egal ob sie mit der Bahn, einem Bus oder dem eigenen Auto nach Rostock kommen, sollen sich auf der Südseite des Hauptbahnhofs sammeln und die dort bereitstehenden Shuttle-Busse zum Stadion nutzen.

Mehr Shuttle-Busse zum Stadion

Die Polizei versprach, dass am Hauptbahnhof gesicherte Parkplätze vorhanden sind. Im Bereich des Stadions sei es nicht möglich zu parken. Außerdem sollen diesmal mehr Shuttle-Busse eingesetzt werden als beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Vereine im vergangenen April. Rund ums Ostsee-Stadion wird es den ganzen Tag über zu Sperrungen und Umleitungen kommen. Die Stadtverwaltung riet, den Bereich Reutershagen und Hansaviertel zu meiden. Die Fußballfans wurden von der Polizei außerdem aufgefordert, weder im Zug noch in den Bussen Glasflaschen mitzunehmen.

Zusätzliche Züge zwischen Rostock und Boizenburg

Die Deutsche Bahn setzt am Vormittag und am Nachmittag jeweils einen zusätzlichen Zug ein, da zwei reguläre Verbindungen, in denen vor allem St.Pauli-Fans erwartet werden, zwischen Schwerin Süd und Rostock Hauptbahnhof nicht halten werden. Der regulär um 8.21 Uhr in Hamburg startende Regionalexpress 1 (Nummer 4307) nach Rostock hält an allen Stationen bis Schwerin-Süd laut Fahrplan - und dann erst wieder am Rostocker Hauptbahnhof. Um 8.16 Uhr - 30 Minuten vor Eintreffen des regulären Zugs aus Hamburg - startet in Boizenburg ein Zusatzzug nach Rostock, der unterwegs an allen Stationen hält - auch um Hansa-Fans aufzunehmen. Zurück hält der reguläre RE 1 (Nummer 4314) um 17.08 Uhr vom Rostocker Hauptbahnhof nach Hamburg erstmals in Schwerin-Süd und dann überall wie vorgesehen. Um 17.39 Uhr startet in Rostock der zusätzliche Zug nach Boizenburg, der an allen regulären Stopps auf der Strecke hält.

Kein Fan-Marsch der Hamburger

Hansa-Fans planen, um 11 Uhr einen Fan-Marsch vom Matrosendenkmal zum Stadion zu starten. Einen Fan-Marsch der Hamburger Fans will die Polizei nicht zulassen. Wie gewohnt will die Polizei mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften für Sicherheit und Ordnung sorgen. Innenminister Christian Pegel (SPD) sagte, eine "winzige Minderheit" an gewaltbereiten Fans sei "leider dafür verantwortlich, dass ein fairer Sport riesigen Aufwand verursacht und in Verruf gerät".

