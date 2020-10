Stand: 18.10.2020 10:47 Uhr Rostock: Straßenbahnen zusammengestoßen - viele Verletzte

In Rostock sind in der Hamburger Straße im Stadtteil Reutershagen zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Dabei gab es offenbar zahlreiche Verletzte. Die Straßenbahnen kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke in Höhe der Kunsthalle. Derzeit sind Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei vor Ort im Einsatz. Im Bereich der Unfallstelle kommt es zu Verkehrseinschränkungen. | 20.10.2020 10:45