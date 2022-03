Stand: 24.03.2022 11:26 Uhr Rostock: Straßenbahnen kommen per Schwertransport zur Runderneuerung nach Leipzig

In Rostock ist die erste von zehn Straßenbahnen, die in Leipzig aufgearbeitet werden sollen, am Donnerstagvormittag auf einen Spezial-Lkw gezogen worden. Gegen 23 Uhr wird sich der Schwertransport begleitet von der Polizei auf die Fahrt nach Sachsen begeben. Bis 2024 sollen neun weitere Bahnen in Leipzig für ca. elf Millionen Euro runderneuert werden. | 24.03.2022 11:25

