Stand: 23.01.2024 06:34 Uhr Rostock: Strafverfahren wegen rechter Parolen und Sachbeschädigung

Eine Gruppe von zehn Menschen hat laut Polizei-Angaben am Montagabend in Rostock am Neuen Markt rechtsradikale Parolen gebrüllt. Zeugen informierten die Einsatzkräfte. Laut Polizei kooperierten fünf Personen beim Eintreffen der Beamten und entfernten sich, der Rest der Gruppe verhielt sich jedoch aggressiv, hieß es. Ein Mann habe ein Auto beschädigt und sich dabei selbst verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer wurde laut Polizei den Beamten gegenüber immer aggressiver, weshalb er schließlich in Gewahrsam genommen wurde. Strafverfahren wegen des Verwendens von verfassungswidrigen Kennzeichen und Sachbeschädigung sind eingeleitet worden.

