Rostock: Stadtverwaltung legt Varianten für Buga 2025 vor Stand: 22.12.2020 10:06 Uhr Die Rostocker Stadtverwaltung hat ein Papier vorgelegt, wonach die Bundesgartenschau 2025 unter Federführung der Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS) organsiert werden soll.

Sechs Varianten hatte die Stadtverwaltung vorgelegt. Favorit ist aber dem Papier zufolge, das NDR 1 Radio MV vorliegt, das Konstrukt unter Federführung der RGS. Dabei sollen externe Dienstleister zwar in die Planung mit einbezogen werden aber die bereits bestehende IGA-Gesellschaft mit der Durchführung der BUGA betraut werden.

Privatisierung der RGS war auf Kritik gestoßen

Die RGS war bereits seit dem Jahr 2018 an der Planung der BUGA beteiligt. Dann wurde vom Rathaus aber ein eigenes BUGA-Büro gegründet. Dessen Chef hatte vor kurzem hingeworfen. Zwischenzeitlich waren Bestrebungen bekannt geworden, die RGS zu privatisieren, was auf heftige Kritik gestoßen war - nicht nur in der Bürgerschaft.

Startknopf muss bis Ende März gedrückt werden

Offen bleibt, wie die Bürgerschaftsfraktionen auf den jetzt vorgestellten Entwurf reagieren. Viel Zeit bleibt nicht mehr, um die ehrgeizigen Millionen-Projekte auf den Weg zu bringen. Im ersten Quartal 2021 müsse definitiv der Startknopf gedrückt werden, sonst werde es nichts mit der BUGA in Rostock, hatte erst vor einer Woche der Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau GmbH, Jochen Sandner angemahnt.

