Stand: 28.01.2022 17:20 Uhr Rostock: Stadt verbietet Anti-Corona-Demonstration

Die Stadtverwaltung Rostocks hat die für den kommenden Montagabend angemeldete Demonstration gegen die Anti-Corona-Maßnahmen untersagt. Die Teilnehmer hätten sich in den vergangenen Wochen weit überwiegend nicht an Auflagen gehalten und seien auch nicht zu deren Einhaltung zu bewegen gewesen, teilte die Stadt zur Begründung am Freitag mit. Auch der Anmelder der Demonstration habe sich wiederholt nicht in der Lage gezeigt, die Versammlungsauflagen zu erfüllen. Für Montag war eine Demonstration auf der L22 am Stadthafen angemeldet worden. Die L22 gilt als die am stärksten frequentierte Straße Mecklenburg-Vorpommerns. Der Anmelder hat die Möglichkeit, gegen die Entscheidung der Stadt Rechtsmittel einzulegen. | 28.01.2022 17:20