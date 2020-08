Stand: 07.08.2020 10:09 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: Stadt plant für Weihnachtsmarkt

Der Rostocker Weihnachtsmarkt soll trotz Corona dieses Jahr stattfinden. Zurzeit werde an einem Sicherheits- und Hygienekonzept gearbeitet, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung. Gegebenenfalls müssten das Gelände vergrößert und die Buden mit größerem Abstand voneinander aufgestellt werden. Möglicherweise wird auch die Zahl der Besucher begrenzt. Die wirtschaftliche Bedeutung für die Region, aber auch für Schausteller und Verkäufer sei so groß, dass an der Veranstaltung festgehalten werden soll. | 07.08.2020 10:12