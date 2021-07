Stand: 22.07.2021 19:31 Uhr Rostock: Stadt bekommt 28 neue Straßenbahnen

Die Rostocker Straßenbahn AG will ihren Fuhrpark erneuern. Bis zum Jahr 2029 sollen 28 Bahnen für rund 100 Millionen Euro bestellt werden. Das kündigte eine Sprecherin des Unternehmens an. Das Land Mecklenburg-Vorpommern will die Investitionen laut Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) mit rund 9,5 Millionen Euro fördern. | 22.07.2021 18:20 Uhr