Rostock: Staatsschutz ermittelt gegen mehrere Personen Stand: 03.11.2022 14:40 Uhr In Rostock ermittelt der Staatsschutz gegen mehrere junge Männer und Frauen. Sie hatten in der Innenstadt rechtsextreme Musik gehört und verfassungsfeindliche Parolen gerufen.

Mehrere Personen haben am Mittwoch in der Rostocker Innenstadt verfassungsfeindliche Parolen gerufen. Gegen die 16- bis 20-Jährigen ermittelt nun der Staatsschutz. Die jungen Männer und Frauen - alle mit Deutscher Staatsbürgerschaft - haben laut Polizei am Brunnen der Lebensfreude auch rechtsextreme Musik gehört. Polizeibeamte mussten mehrfach anrücken und Platzverweise erteilen. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen neun Personen.

