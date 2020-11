Stand: 13.11.2020 15:48 Uhr Rostock: Staatsanwalt fordert lebenslange Haft für Mordversuch

Wegen versuchten Mordes an seiner früheren Lebensgefährtin hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Rostock eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten gefordert. Sie sah es am Freitag als erwiesen an, dass der Mann Anfang März in Rostock die Frau während eines Streits aus dem Küchenfenster in den Hinterhof stieß und ihr dort mit einem Brotmesser in den Hals schnitt, um sie zu töten. Die Frau überlebte den Angriff schwer verletzt. Der Verteidiger bestritt in seinem Plädoyer eine Tötungsabsicht. Das Urteil soll am Freitag kommender Woche verkündet werden. | 13.11.2020 15:48