Stand: 04.07.2023 07:52 Uhr Rostock: Sperrungen wegen Baustellen auf A19

Wegen Bauarbeiten stehen auf der A19 bei Rostock mehrere Sperrungen an. Der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Rostock-Nord und Industriehafen ist in Richtung Überseehafen von 18 bis 6 Uhr gesperrt und von morgen auf Donnerstag, ebenfalls zwischen 18 und 6 Uhr. Von 20 Uhr an ist die Autobahn zwischen Laage und Kavelstorf Richtung Rostock gesperrt. Von morgen früh an betrifft es auch Fahrten Richtung Berlin.

