Stand: 08.11.2022 19:15 Uhr Rostock: Siegmann-Medaille für Fahrradhändler Tober und Kurierteam "Cyclebude"

Im Festsaal des Rostocker Rathauses ist am Dienstagabend die Richard-Siegmann-Medaille an René Tober und das Kurierteam "Cyclebude" verliehen worden. Die mit 3.000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt in diesem Jahr besonderes Engagement für klimaneutrales Wirtschaften. Laut Jury haben sich sowohl der Fahrradfachhändler Tober als auch die Fahrradkuriere der "Cyclebude" um CO2-neutrale innerstädische Transporte verdient gemacht. Tober war demnach einer der ersten, der Lastenräder auf Rostocks Straßen brachte. Die Kuriere der "Cyclebude" liefern seit drei Jahren Waren aller Art vom eiligen Arzneimittel bis hin zu frischen Blumen per Rad aus. Die Siegmann-Medaille geht auf den ehemaligen Chef der Rostocker Straßenbahn AG und engagierten Stadtpolitiker Richard Siegmann zurück. Als Jude wurde er von den Nazis ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert, wo er 1943 starb.

