Stand: 26.09.2021 08:28 Uhr Rostock: Sieger beim Landesrockfestival gekürt

Beim 28. Landesrockfestival sind in der Nacht zum Sonntag im Rostocker "M.A.U. Club" die Sieger gekürt worden. Die Fachjury vergab den ersten Platz, verbunden mit 4.000 Euro Preisgeld, an die "Fluglotsen" aus Güstrow, die mit Indie-Rock auf der Bühne standen. 3.000 Euro für alternativen Hip-Hop erhielten die zweitplatzierten "ESCO", ein Duo aus Rostock. Der Publikumspreis ging an "Million Fellas", mit Musikern aus Malchin und Abtshagen. 200 Gäste hatten die Möglichkeit, die Bands live zu sehen und sich für ihren Favoriten zu entscheiden. | 26.09.2021 08:28