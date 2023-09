Rostock: Sechseinhalb Jahre Haft für Drogendealer Stand: 21.09.2023 15:52 Uhr Das Landgericht Rostock hat einen Drogendealer zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Mann handelte vor etwa drei Jahren im großen Stil mit Kokain, Haschisch und Marihuana - vorrangig im Rostocker Stadtgebiet.

Etwa 1,7 Millionen Euro beträgt laut Anklage der Schwarzmarktwert der Drogen, die der Dealer in Umlauf gebracht hat. Es ging um rund 13 Kilogramm Kokain, 270 Kilogramm Marihuana und 25 Kilogramm Haschisch. Wegen Drogenhandels im großen Stil hat das Rostocker Landgericht den Mann nun zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt.

Organisierte Kriminalität - Verurteilter im Zeugenschutz

Das Gericht sah seine Schuld in 24 Straftaten als erwiesen an und ordnete neben der Haftstrafe die Einziehung des Geldes an. Zugunsten des Angeklagten habe "sein umfassendes und von Reue getragenes Geständnis" sowie seine Aufklärungsbereitschaft und Mithilfe gesprochen, betonte der Richter. Der nun Verurteilte soll die Drogen zwischen Januar 2020 und Februar 2021 vorrangig im Rostocker Stadtgebiet verkauft haben. Die Vorgänge stehen laut Gericht im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität. Der Mann befindet sich in Haft und in Zeugenschutz, die Urteilsbegründung fand unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt.

