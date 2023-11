Stand: 04.11.2023 08:56 Uhr Rostock: Sechs Newcomer-Bands bei Landesrockfestival

In Rostock findet am Abend das 30. Landesrockfestival statt: Insgesamt sechs Newcomer-Bands aus Mecklenburg-Vorpommern treten bei dem Musikwettbewerb an. Der erste Platz ist mit 4.000 Euro dotiert, der zweite mit 1.000. Die Bands werden vor etwa 400 Besuchern im Mau Club Rostock auftreten. Zu hören gibt es dann mit Bluesrock, Singer-Songwriter und Hip Hop mehrere Musikrichtungen. Die Jury besteht aus Profis der Musikbranche. Die Veranstaltung wird vom Landesverband PopKW organisiert.

