Stand: 09.06.2021 18:21 Uhr Rostock: Sechs Jahre Haft für 34-Jährigen wegen versuchter Haussprengung

In Rostock ist ein Mann zu einer sechs Jahre langen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Der 34-Jährige hatte versucht, mit einer Gasflasche ein Mehrfamilienhaus in Güstrow (Landkreis Rostock) in die Luft zu sprengen. Dabei habe er mehrere Bewohnerinnen und Bewohner in Lebensgefahr gebracht, sagte der Richter. Allerdings habe der Angeklagte die Tat im Zustand verminderter Schuldfähigkeit begangen. Er wird nun in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht. | 09.06.2021 18:20