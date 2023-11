Stand: 17.11.2023 05:18 Uhr Rostock Seawolves beim Auswärtsspiel in Chemnitz gefordert

Nur 48 Stunden nach dem Europapokalspiel in Finnland sind die Rostock Seawolves am Freitagabend in der Basketball-Bundesliga gefordert. Beim Tabellenzweiten in Chemnitz sind die Rostocker klarer Außenseiter. Das Team aus Sachsen hat derzeit einen fulminanten Lauf, verlor von 12 Partien in der Liga und im Europapokal nur ein einziges und verfügt vor allem über eine gute Defensive. Mit einem Sieg heute könnten die Chemnitzer sogar die Tabellenführung in der Bundesliga übernehmen. Ein besonderes Spiel wird es für die Seawolves-Spieler Chris Carter und Wes Clark. Beide spielten einige Jahre für den heutigen Gegner. Spielbeginn in Chemnitz ist um 20 Uhr.

