Stand: 26.04.2021 21:19 Uhr Rostock Seawolves verspielen Aufstiegs-Chance

Die Basketballer der Rostock Seawolves haben ihre Chance zum Aufstieg in die erste Bundesliga verspielt. In den Playoffs verloren die Rostocker am Abend gegen die Bayer Giants Leverkusen mit 83:96 nach Verlängerung. In der Anfangsphase des letzten Viertels führten die Seawolves noch mit 16 Punkten Vorsprung. Leverkusen glich mit der Schluss-Sirene der regulären Spielzeit zum 79:79 aus. Mit nur einem Sieg aus vier Spielen ist das Spiel am Donnerstag bei den Artland Dragons für die Rostocker bedeutungslos geworden.| 26.04.2021 21:35