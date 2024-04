Stand: 02.04.2024 12:55 Uhr Rostock: Seawolves verpflichten neuen Spieler

Im Kampf um den Klassenerhalt hat sich der Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves mit einem weiteren Spieler verstärkt. Am letzten Tag der Transferperiode wurde der US-Amerikaner Augustine Rubit verpflichtet. Der 34-Jährige, der vom FC Bayern München kommt, hatte sich im Februar vergangenen Jahres die Achillessehne gerissen und befindet sich seitdem im Aufbautraining. Nach zuletzt 13 Niederlagen in Folge sind die Seawolves in akuter Abstiegsgefahr.

