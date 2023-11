Stand: 23.11.2023 05:51 Uhr Rostock: Seawolves verpassen Hauptrunde im Europapokal

Die Rostock Seawolves haben die Hauptrunde im Europapokal verpasst. Trotz des Sieges gegen Jonava aus Litauen im letzten Gruppenspiel am Dienstagabend gelang es den Rostockern nicht, sich als einer der sechs besten Gruppenzweiten zu qualifizieren. In der Bundesliga geht es für die Mannschaft um Trainer Christian Held am Sonnabend weiter mit dem Heimspiel gegen Göttingen.

