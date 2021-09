Stand: 25.09.2021 06:34 Uhr Rostock: Seawolves verlieren in Leverkusen

In der 2. Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves eine Niederlage kassiert. Am zweiten Spieltag unterlagen sie in Leverkusen 85:95. Zu Beginn ließ die Mannschaft noch geschickt den Ball laufen und ging mit einer deutlichen Führung von 56:36 in die Pause. Danach sahen die Zuschauer ein komplett anderes Spiel. Leverkusen diktierte das Spiel, der Vorsprung der Seawolves schrumpfte von Minute zu Minute und am Ende jubelten dann die Gastgeber nach einem harten Kampf. | 25.09.2021 06:33