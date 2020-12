Stand: 13.12.2020 19:16 Uhr Rostock Seawolves verlieren gegen Jena mit 79 zu 86

In der zweiten Basketball-Bundesliga Pro A haben die Rostock Seawolves am Sonntag das Spitzenspiel verloren. Das Team unterlag bei Science City Jena mit 79 zu 86. Die Rostocker bleiben an der Tabellenspitze, Jena ist Dritter. | 13.12.2020 19:16