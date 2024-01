Stand: 14.01.2024 06:18 Uhr Rostock Seawolves verlieren Nordderby gegen die Hamburg Towers

Die Basketballer der Rostock Seawolves haben in der 1. Bundesliga das Nordderby gegen die Hamburg Towers verloren. Die Rostocker unterlagen am Sonnabend mit 94:111. Nach einem guten Beginn und einer 5-Punkte-Halbzeit-Führung lief bei den Rostockern nach Wiederanpfiff kaum etwas zusammen. Hamburg erzielte 19 Punkte in Folge und ließ sich anschließend den Sieg nicht mehr nehmen. Vor 4.700 Zuschauern in der Stadthalle ging das letzte Viertel wieder an die Seawolves, was aber nichts an der deutlichen Niederlage änderte. Eric Lockett war mit 19 Punkten erfolgreichster Werfer der Seawolves. Für die Rostocker war es die dritte Niederlage in Folge, das Team von Trainer Christian Held rutscht auf Tabellen-Platz 12 ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.01.2024 | 06:30 Uhr