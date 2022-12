Stand: 11.12.2022 17:00 Uhr Rostock Seawolves verlieren 90:99 bei Baskets Oldenburg

Die Basketballer der Rostock Seawolves haben in der Bundesliga ihre fünfte Niederlage in Folge hinnehmen müssen. Die Hanseaten verloren am Sonntag mit 90:99 (48:61) bei den Baskets Oldenburg. Bester Seawolves-Werfer war JeQuan Lewis mit 21 Punkten. Die nächste Partie bestreiten die Rostocker am kommenden Sonntag (20.30 Uhr) wieder in eigener Halle. Zu Gast sind dann im Nordduell die Towers Hamburg.

