Stand: 14.01.2021 05:05 Uhr Rostock Seawolves verlieren 76:82 gegen Kirchheim Knights

Die Basketballer der Rostock Seawolves haben ihr Nachholspiel in der 2. Bundesliga verloren. Bei den Kirchheim Knights gab es am Mittwochabend eine 76:82-Niederlage. Viele Fehlpässe und eine schlechte Wurfquote bescherten den Rostockern die dritten Niederlage im 13. Saisonspiel. Dennoch bleiben die Seawolves Tabellenführer. Am kommenden Sonntag sind in der Stadthalle die zwölftplatzierten Tigers Tübingen zu Gast. | 14.01.2021 04:58