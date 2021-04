Stand: 18.04.2021 06:22 Uhr Rostock: Seawolves unterliegen in Jena

Die Rostock Seawolves haben zum Auftakt der Aufstiegsrunde in die Basketball-Bundesliga verloren. Sie unterlagen am Sonnabend bei Science City Jena trotz einer beeindruckenden Aufholjagd mit 81:85 (35:54). Im zweiten Viertel betrug der Rückstand phasenweise 21 Punkte. Mit einer 15:0-Serie warfen sich die Seawolves zu Beginn der zweiten Hälfte zurück in die Partie und gingen sogar in Führung. In der Schlussphase aber setzten sich die Gastgeber durch.| 18.04.2021 06:20