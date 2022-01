Stand: 03.01.2022 08:45 Uhr Rostock Seawolves unterliegen den Eisbären Bremerhaven

Die Rostock Seawolves haben ihr Heimspiel gegen die Eisbären Bremerhaven deutlich verloren. Der Tabellenführer der zweiten Basketball-Bundesliga unterlag den Gästen von der Nordseeküste am Sonntag mit 98:112. Im vierten Viertel betrug der Rückstand zeitweise 27 Punkte. Die Eisbären waren als Neunter der Tabelle angereist. Am kommenden Sonnabend müssen die Seawolves in Tübingen antreten. | 16.01.2022 18:22