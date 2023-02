Stand: 12.02.2023 17:09 Uhr Rostock Seawolves unterliegen den Baskets Bonn

Der Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat erneut verloren. Das Team unterlag am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen die Baskets Bonn mit 62:77 (34:46). Die Seawolves konnten lediglich das vierte Viertel für sich entscheiden und mussten sich am Ende verdient der Spitzenmannschaft aus dem Rheinland geschlagen geben. Nach ihrem 20. Spiel belegen Rostocker derzeit Platz 11 in der Tabelle. Ergebnisse und Tabelle

