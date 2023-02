Stand: 05.02.2023 17:20 Uhr Rostock Seawolves unterliegen Baskets Oldenburg

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat das Nordduell gegen die Baskets Oldenburg verloren. Die Mecklenburger unterlagen am Sonntag vor 4.000 Zuschauern in der Stadthalle in einer packenden Partie mit 73:80 (37:33). Nach zuvor drei Siegen war es wieder die erste Niederlage für die Rostocker. Ergebnisse und Tabelle

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.02.2023 | 17:00 Uhr