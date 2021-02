Stand: 06.02.2021 15:28 Uhr Rostock: Seawolves ohne Cheftrainer gegen Kirchheim

Die Basketballer der Rostock Seawolves müssen in ihrem Zweitliga-Spiel am Sonntag gegen Kirchheim auf ihren Trainer Dirk Bauermann verzichten. Der Cheftrainer war beim Auswärtsspiel in Leverkusen am vergangenen Mittwoch wegen einer Schiedsrichterentscheidung "ausgerastet" und wurde der Halle verwiesen. Bauermann muss zusätzlich eine Geldstrafe zahlen. Er bedauerte inzwischen sein Verhalten und entschuldigte sich bei den Fans. | 06.02.2021 15:22