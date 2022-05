Stand: 10.05.2022 21:41 Uhr Rostock Seawolves kurz vor dem Aufstieg in die BBL

Die Rostock Seawolves sind nur noch einen Sieg vom Aufstieg in die Basketball-Bundesliga (BBL) entfernt. Am Dienstagabend gewannen die Norddeutschen gegen Jena mit 85:78 (44:31) und führen in der Halbfinal-Play-off-Serie ("Best of Five") mit 2:1. Bester Seawolves-Werfer war Till Gloger, der 21 Punkte beisteuerte. Am Donnerstag (19.30 Uhr) kann in Jena der Finaleinzug und der damit verbundene Aufstieg perfekt gemacht werden. | 10.05.2022 21:41

