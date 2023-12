Stand: 17.12.2023 19:03 Uhr Rostock: Seawolves holen fünften Saisonsieg

In der Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves im elften Saisonspiel ihren fünften Sieg geholt. In der heimischen Stadthalle wurde am Sonntagabend gegen die Löwen Braunschweig mit 101:78 gewonnen. Erfolgreichster Werfer war mit 23 Punkten Derrick Alstom. Die Seawolves verbessern sich in der Tabelle um einen Rang auf Platz 11. Die Partie in Rostock sahen mehr als 4.200 Zuschauer.

