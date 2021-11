Stand: 07.11.2021 18:26 Uhr Rostock Seawolves gewinnen mit 91:77 gegen Phoenix Hagen

In der zweiten Basketball-Bundesliga ProA haben die Rostock Seawolves am Sonntag zu Hause in der StadtHalle gegen Phoenix Hagen gespielt. In einem spannenden Duell konnten die Wölfe schließlich den Sieg für sich verbuchen. Sie gewannen mit einem deutlichen Endergebnis von 91:77 - der fünfte Sieg in Serie in der Liga für die Rostocker. | 07.11.2021 18:26

