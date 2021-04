Stand: 02.04.2021 06:38 Uhr Rostock: Seawolves gewinnen in Trier

Die Rostock Seawolves bleiben Tabellenführer der 2. Basketball-Bundesliga. Am Mittwochabend gewannen sie bei den Gladiators Trier mit 84:79. Die Rostocker hatten das Spiel lange Zeit im Griff und hatten zwischenzeitlich einen Vorsprung von 17 Punkten. Die Gladiators kämpften sich in der zweite Hälfte zurück und gingen selbst in Führung. Die Seawolves bewiesen jedoch Moral und sicherten in der Schlussphase den achten Sieg in Folge. Am Sonnabend tritt der Tabellenführer zum letzten Auswärtsspiel der Hauptrunde bei den Karlsruhe Lions an. | 02.04.2021 06:35