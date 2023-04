Stand: 02.04.2023 17:18 Uhr Rostock Seawolves gewinnen in Chemnitz mit 71:69

Die Rostock Seawolves sind dem Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga einen großen Schritt nähergekommen. Am Sonntag gelang dem Aufsteiger bei den Niners Chemnitz mit dem 71:69 (35:35) der 13. Erfolg in der 26. Partie. Bei noch acht ausstehenden Begegnungen vergrößerten die Mecklenburger den Abstand auf den ersten Abstiegsplatz auf sieben Siege. Bester Werfer war Tyler Nelson (16 Punkte). Die Seawolves führten knapp zwei Minuten vor dem Ende bereits mit 70:63, mussten dann aber noch einmal um den Sieg bangen.

