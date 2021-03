Stand: 25.03.2021 07:00 Uhr Rostock Seawolves gewinnen gegen Phoenix Hagen

Die Rostock Seawolves sind neuer Tabellenführer in der 2. Basketball-Bundesliga. Sie besiegten am Mittwochabend in eigener Halle das Team von Phoenix Hagen mit 86:82. Gleich vier Rostocker Spieler punkteten zweistellig. Schon am Sonntag gibt es das nächste Heimspiel. Dann sind die Panthers Schwenningen in der Stadthalle zu Gast. | 25.03.2021 07:00