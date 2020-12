Stand: 10.12.2020 08:18 Uhr Rostock Seawolves gewinnen gegen MLP Academics Heidelberg

Die Rostock Seawolves haben in der zweiten Basketball Bundesliga ihr Heimspiel gewonnen. Gegen MLP Academics Heidelberg siegten die Rostocker mit 91:88. Bester Werfer bei den Rostockern war Jarelle Reischel mit 17 Zählern. Rostock bleibt Tabellenführer in der PRO A und ist bereits am kommenden Sonntag erneut gefordert - dann mit einem Gastspiel beim Tabellenvierten Jena. | 10.12.2020 08:20