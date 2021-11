Stand: 10.01.2021 07:08 Uhr Rostock Seawolves gewinnen auch in Nürnberg

In der zweiten Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves auswärts bei den Nürnberg Falcons deutlich mit 95:79 gewonnen. Es war der sechste Sieg in Folge. Bereits zur Halbzeit führten die Rostocker mit 49:38. Das nächste Spiel findet am kommenden Sonnabend in der heimischen Halle in Rostock statt. Die Seawolves empfangen die Uni Baskets Paderborn. | 14.11.2021 19:11