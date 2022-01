Stand: 14.01.2022 21:20 Uhr Rostock Seawolves festigen Tabellenführung

In der 2. Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves ihre Tabellenführung mit einem weiteren Sieg gefestigt. Bei den Gladiators Trier gewannen sie am Freitagabend klar mit 88:80. In einem zeitweise sehr zerfahrenen Spiel gingen die Seawolves bereits mit sieben Punkten Vorsprung ins letzte Viertel und ließen sich den Erfolg nicht mehr streitig machen. Es war der 15. Sieg aus 18 Spielen. Bereits am Sonntag treten die Rostocker in der eigenen Halle gegen die Eisbären Bremerhaven an. | 14.01.2022 21:20