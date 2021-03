Stand: 21.03.2021 08:27 Uhr Rostock Seawolves erreichen Playoffs

Die Rostock Seawolves haben ihre erste Etappe in der 2. Basketball-Bundesliga erreicht und stehen in den ProA Playoffs. Allerdings war der 82:76 (39:38)-Sieg beim Tabellenletzten Nürnberg Falcons äußerst zäh. "Es war ein Spiel zum Vergessen. Wir haben schlecht gespielt, aber solche Spiele sind immer schwer", sagte Trainer Dirk Bauermann nach dem Erfolg bei den Franken am Sonnabend. Am Ende habe es sein Team aber gut gemacht. Die Entscheidung fiel erst im Schlussviertel, als die Mecklenburger mit einer 13:0-Serie sich absetzten und zum fünften Sieg nacheinander kamen. Nach 17 Erfolgen in 23 Spielen sind die Rostocker Dritter, punktgleich mit Tabellenführer Science City Jena und MLP Academics Heidelberg. | 21.03.2021 15:11