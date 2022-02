Stand: 13.02.2022 18:24 Uhr Rostock Seawolves bezwingen Nürnberg und übernehmen Tabellenführung

Die Rostock Seawolves haben das Verfolgerduell in der zweiten Basketball-Bundesliga gegen die Nürnberg Falcons für sich entschieden und die Tabellenführung übernommen. Die Rostocker gewannen am Sonntag vor 1.500 Zuschauern in der Stadthalle mit 105:70 (50:41) gegen die Franken. Bester Rostocker Werfer war Nijal Pearson mit 20 Punkten. | 13.02.2022 18:23

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 13.02.2022 | 18:30 Uhr