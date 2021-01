Stand: 01.01.2021 10:58 Uhr Rostock: Seawolves bezwingen Karlsruhe souverän

Die Basketballer der Rostock Seawolves sind mit einem souveränen Sieg ins neue Jahr gestartet. Der Zweitliga-Tabellenführer bezwang am Sonntag vor heimischem Publikum die Karlsruhe Lions mit 93:68 (57:35). Am kommenden Wochenende muss die Mannschaft von Trainer Dirk Bauermann in Schwenningen antreten. | 03.01.2021 17:47