Rostock: Seawolves besiegen Trier und bleiben Tabellenführer

Die Rostock Seawolves bleiben Tabellenführer der 2. Basketball-Bundesliga. Die Mannschaft gewann am Mittwochabend gegen die Gladiators Trier mit 93:82. Von Beginn an waren die Seawolves in der leeren Stadthalle das spielbestimmende Team. Dank einer guten Verteidigung konnte der Vorsprung zeitweise auf 20 Punkte Unterschied ausgebaut werden. Erst im letzten Abschnitt gelang es dem Tabellenzehnten aus Rheinland-Pfalz, zum Endstand von 93:82 zu verkürzen. Es war der fünfte Sieg im fünften Heimspiel. Erfolgreichster Werfer auf Rostocker Seite war mit 22 Punkten erneut der Iraner Bechnam Yahkchali. Für die Seawolves war es das letzte Spiel des Jahres. Zwei ursprünglich noch angesetzte Partien wurden in das kommende Jahr verschoben. | 17.12.2020 06:16